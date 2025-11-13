Donald Trump y una nueva prueba en su contra en el caso Epstein

En los mensajes, dirigidos a la colaboradora Ghislaine Maxwell y al autor Michael Wolff, Epstein habría mencionado que Trump conocía “lo de las chicas” y que incluso había pasado “horas” con una de las víctimas en su residencia. Los correos fueron obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tras una orden judicial emitida a comienzos de año.

Reacciones cruzadas

La Casa Blanca rechazó de inmediato cualquier implicación. Trump aseguró que no tuvo “conocimiento ni participación” en los delitos atribuidos a Epstein, y calificó las acusaciones de “maniobra política”. Sin embargo, el comité opositor insistió en que los documentos “ameritan una revisión exhaustiva”.

Los correos agregan tensión a la relación entre el gobierno y los legisladores demócratas, que reclaman mayor transparencia sobre los vínculos del presidente con figuras investigadas.

Epstein fue hallado muerto en 2019 mientras esperaba juicio. Su exsocia Maxwell fue condenada dos años después. Según The Wall Street Journal, en mayo pasado la fiscal Pam Bondi informó a Trump que su nombre figuraba “en los documentos del magnate”, lo que reabrió la discusión sobre posibles contactos previos.