Nueva burla de la TV de Estados Unidos a Milei: "Duende masturbando elefantes"

Esta vez fue Jon Stewart, conductor de The Daily Show, quien dedicó un segmento al presidente Javier Milei y su reciente “aparición danzarina” en el evento conservador CPAC. El animador y humorista repasó las imágenes del mandatario argentino bailando, según él, “para asegurar el préstamo de los 20 mil millones de dólares que le dimos”.

En tono burlón, Stewart narró: “Esta semana, mientras la administración Trump estaba en la Corte Suprema pidiendo que se les permitiera retener los cupones de comida de los estadounidenses hambrientos sin entregar, Trump estaba en Mar-a-Lago con un buffet libre de camarones y natación sincronizada, mientras el presidente de Argentina bailaba toda la noche asegurando los 20 mil millones de dólares que recientemente le dimos a su país.

milei tv eeuu

Y tengo que decir: por 20 mil millones de dólares, uno pensaría que bailaría mejor que un duende pajeando elefantes. De acuerdo. Ehm… disculpas al elefante.”

El estudio estalló en risas, y Stewart coronó la escena con un gesto de brazos que imitaba, de manera poco diplomática, al supuesto “duende Milei” satisfaciendo el onanismo paquidérmico.

En las redes argentinas, la reacción no tardó en llegar. Algunos usuarios denunciaron la “humillación” pública del presidente y la falta de respeto hacia la investidura nacional.

Otros, más pícaros, admitieron entre dientes que el comediante neoyorquino “solo había dicho lo que muchos pensaban pero no podían expresar”.

Semanas atrás, el líder de La Libertad Avanza fue objeto de carcajadas en un programa de la CNN donde lo llamaron "Wolverine de bajo presupuesto" y también en el tradicional Saturday Night Live lo compararon con Austin Powers.

"Una razón por la cual enviar USD 20 mil millones a Argentina es una mala idea porque el dinero va a este tipo", dijo el presentador del programa Have I Got News for You de la CNN. Luego mostraron un video de Milei cantando "El rock del gato" en el Movistar Arena.

"Esto es lo que pasa si no dejan que sus hijos se dediquen al arte. Lo van a hacer igual, antes o después de convertirse en dictadores. Lo van a hacer en algún momento", se burló uno de los columnistas.

"Wolverine de bajo presupuesto, ahí tenés", agregaron entre carcajadas. "Parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes", se burlaron.

Un día antes, en el reconocido programa Saturday Night Live también se burlaron de Milei y lo compararon con Austin Powers. "Javier Milei fue visto aquí diciendo: if you make me horny, baby (si me enloquecés, nena)", la frase más recordada del personaje que interpretó Mike Myers.

"Trump anunció que enviará USD 40.000 millones a la Argentina. Porque si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia la Argentina", dijo con ironía.