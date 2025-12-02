Caso Nisman: el fiscal Taiano pide indagar a Viviana Fein

Fein, ya jubilada del Poder Judicial, está imputada junto a otros funcionarios por el “descontrol” registrado el 18 de enero de 2015, durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento de Puerto Madero.

Según explicaron fuentes de la investigación, el análisis se circunscribe exclusivamente al operativo llevado a cabo en el complejo edilicio Le Parc de Puerto Madero, con una reconstrucción detallada del contexto, la imputación y la valoración de la prueba.

Entre las acusaciones puntuales que se hacen está el tiempo que pasó hasta que la fiscal, principal responsable del operativo, llegó al lugar; la cantidad de personas presentes y las deficiencias en la delimitación de la escena del hecho.

Alberto Nisman.png El fiscal Alberto Nisman murió el 18 de enero de 2015.

La escena del crimen fue restringida esa madrugada únicamente al interior del baño y del vestíbulo inmediato del departamento que alquilaba Nisman, pero uno de los puntos que aborda el dictamen fiscal es que debió abarcar la totalidad del complejo habitacional.

Existían varias entradas y recorridos internos que no fueron documentados a tiempo, lo que impidió reconstruir movimientos y posibles intervenciones de terceros.

El fiscal Nisman, investigaba el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina y días antes había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.

Ahora el magistrado Ercolini deberá resolver si hace lugar al pedido y convoca a Fein como acusada en la nueva etapa de la investigación.