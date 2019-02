Un equipo de Presidencia visitó al obrero que hizo reclamo a Macri

“Se reunieron hace un rato con él para escucharlo y ver un poco la situación. No hay nada confirmado que se vaya a reunir con el Presidente”, indicaron fuentes oficiales, que precisaron que los encargados de hacer la visita fueron integrantes de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Fernando De Andreis. Por su parte, tanto el Gobierno como el propio obrero, llamado Dante, desmintieron que haya sido suspendido en su trabajo tras haber abordado al mandatario.

“No lo suspendieron, está trabajando, ahora no porque se reunió con gente de nuestro equipo, no lo suspendieron, está todo bien”, indicaron los voceros de la Secretaría General de la Presidencia.

Simultáneamente, se viralizó un audio con palabras del trabajador, quien confirmó el encuentro: “Soy el que estuvo ayer (martes) con el Presidente. No es como dicen algunos medios. Yo no estoy suspendido, vinieron a verme gente del Gobierno, se preocuparon de mi situación”.

ADEMÁS

Un obrero a Macri: "Por favor hagan algo, no importa el Gobierno pasado"

Además, indicó: “Quiero que dejen de decir cosas que no van. Por favor les pido que desmientan todo lo que están diciendo en los medios, no es así, el Presidente me escuchó le dije algunas cosas que no están bien y el lo sabe bien”. “Por favor les pido que dejen de decir estupideces y desmientan ahora mismo, yo no estoy suspendido, estoy en mi casa con una reunión con gente del gobierno, por la preocupación del presidente”, insistió Dante en su mensaje.

En tanto, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, remarcó que “en ningún momento se suspendió al operario” y precisó que la empresa subcontratista de la compañía Riva, que emplea a Dante, le informó a través de una comunicación telefónica que la persona no fue objeto de sanciones.

El funcionario precisó que el obrero no trabaja en la construcción de viviendas del plan Procrear, que desarrolla el Gobierno nacional, sino en la realización de un jardín maternal del Gobierno de la Ciudad.