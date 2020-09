“Trabajo en el área de adolescencias y juventudes de Salud desde principios de 2019 y seguiré trabajando sabiendo que lo que importa son los hechos. No cobro ni el 20% de lo que dicen algunos periodistas que no son responsables en el chequeo de información. Las mentiras lastiman”, aseguró el joven.

Este miércoles, Feinmann hizo una particular observación en torno al reclamo de la Policía bonaerense para obtener un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. “‘Les pibis’ Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico”, publicó el periodista en su cuenta de Twitter.

Embed - TUIT DE FEINMANN “Les pibis” Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico. pic.twitter.com/S2FuqYpBu5 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 9, 2020

Haciéndose eco de esta frase, Grimson, el funcionario de 19 años del Ministerio de Salud -que cobró popularidad a partir de su presencia en la conferencia por el Día Internacional de la Juventud, donde alentó "la participación" de los jóvenes en las causas sociales y utilizó el término “les pibis”-, desmintió tajantemente esta afirmación.

Según su perfil de Twitter, Grimson estudia Ciencias Políticas y milita en la agrupación Nueva Mayoría, un espacio político que forma parte del Frente de Todos.

