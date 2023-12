Una por una, las medidas anunciadas por Luis Caputo

En un mensaje grabado, Caputo reseñó que "el déficit fiscal supera 5,5 puntos de producto, con un Banco Central con hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en su activo y una emisión monetaria de mas de 20 puntos de producto que hizo que actualmente la inflación navegara al 300% anual y castigara a los argentinos todos los días".

Además, dijo que las tarifas de electricidad y transporte subirán como consecuencia la reducción de subsidios a la energía y al transporte. También hubo anuncios sobre las asignaciones familiares, entre otros puntos.

Estos son los principales anuncios:

• No se renuevan contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia.

• Suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año.

• Reducción de la cantidad de ministerios y secretarías.

• Reducción de los ATN a las provincias.

• Eliminación de las licitaciones de obra pública y suspensión de la ejecución de las licitadas que aún no arrancaron.

• Reducción de subsidios a la energía y al transporte.

• Se mantendrán los planes de ayuda estatal para desempleados (plan Potenciar Trabajo) de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto 2023 y se fortalecerán las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, como la Asignación Universal por Hijo -una ayuda que paga el Estado- y la denominada Tarjeta Alimentar, que permite comprar alimentos a los sectores más vulnerables.

• Dólar oficial a $800. Aumento del Impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de exportaciones no agropecuarias.

• Reemplazo de las SIRA por un sistema de importación sin autorización previa.

• Duplican la asignación por hijo y suben 50% la tarjeta Alimentar.

Reunión del BCRA con los bancos

El nuevo presidente del Banco Central, Santiago Bausili, convocó a todos los bancos del país a una reunión este miércoles a las 8 de la mañana, antes de la apertura de los mercados.

Entre los temas más urgentes, se encuentra la operatoria del mercado cambiario y el plan para resolver los pasivos remunerados del Banco Central.

Están convocados representantes de la banca nacional y extranjera, tanto pública como privada, así como también los referentes de las cámaras que los representan, ABA y ADEBA.

Banco Central.jpg Reunión en el Banco Central tras las medidas anunciadas por Luis Caputo.

Bausili, que fue designado por un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial por el Gobierno de Javier Milei, en reemplazo de Miguel Ángel Pesce, quien acompañó la gestión del ministro Sergio Massa.

El funcionario, mantuvo un encuentro con Pesce acompañado por otros 3 nuevos integrantes del Directorio. Se trata Vladimir Werning, ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri y ex directivo del JP Morgan, quien será el vicepresidente primero de la entidad; Alejandro Lew, ex director financiero de YPF, quien se estima que será vicepresidente segundo; y la abogada Verónica Holub, quien aún no fue confirmada para ningún cargo en la entidad.

Mediante la designación, la nueva conducción ya puede dictar regulaciones incluso antes de convocar a la primera reunión de Directorio. Según la Carta Orgánica del BCRA, se requieren 5 integrantes para que el Directorio pueda sesionar, pero el Presidente junto a solamente 2 directores pueden dictar resoluciones en caso de emergencia.

Por su parte, el Banco Central resolvió dejar sin efecto desde la comunicación la Comunicación A 7915, emitida este lunes, que estableció un virtual feriado cambiario, con lo cual se dejará liberado al mercado para operar con normalidad desde este miércoles.

Lo hizo horas antes de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, comunicara las nuevas medidas entre las que podría anunciarse una devaluación.