Facundo Manes, contra Javier Milei: "Es kirchnerismo de derecha"

"Milei es kirchnerismo de derecha. Para mí son dos caras de la misma moneda", sentenció el médico especialista en neurología.

En una entrevista con Mariano Roa en Rivadavia Studio, Manes explicó su salto de la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal para competir por una banca en el Senado.

"Vamos a tratar de luchar de sacarle a La Cámpora la tercer banca (...) el tercer senador es la Cámpora, es Recalde, o Manes", afirmó el candidato.

Embed

Críticas a la UCR: "El partido centenario se arrodilló con el PRO"

Manes también dedicó gran parte de la entrevista a explicar su ruptura con la Unión Cívica Radical (UCR), partido que, según él, "no tiene vocación presidencial".

"En el 21 el radicalismo tuvo más votos que el PRO", recordó, pero lamentó que en 2023 "el radicalismo decidió no tener candidato a presidente. Básicamente algunos fueron con Larreta y otros fueron con Patricia Bullrich".

Y disparó: "Intenté hacer las cosas bien en la política con un partido centenario, pero el partido centenario se arrodilló con el PRO y yo me fui. Yo no quiero arrodillarme a nadie".

El candidato se defendió de quienes lo acusan de "ególatra" por crear su propio espacio. "¿Por qué Macri no tiene ego? Y hizo eso (...) ¿Será porque es el hijo de Franco? (...) ¿Por qué el único que tiene ego acá es Manes?", cuestionó.