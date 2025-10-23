Provincias Unidas presenta candidatos en 14 distritos del país

El espacio se presenta con diferentes denominaciones y números de lista según cada jurisdicción, pero, señalan, bajo un mismo objetivo: "representar a las provincias y construir un país más justo y productivo desde una mirada federal".
El espacio Provincias Unidas comunicó oficialmente que participará en las elecciones legislativas nacionales con listas propias en 14 distritos de la Argentina, consolidando su presencia federal y "reafirmando su propuesta de equilibrio, desarrollo productivo y defensa del interior".
Según indicaron, el espacio creado en por los gobernadores de seis estados provinciales se presenta con diferentes denominaciones y números de lista según cada jurisdicción, pero bajo un mismo objetivo: representar a las provincias y construir un país más justo y productivo desde una mirada federal.
Provincias Unidas fue creado a mediados de este año por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), al que también adhirió el exmandatario cordobés Juan Schiaretti, y está integrado por diferentes partidos.
Los distritos donde el próximo 26 de octubre competirá Provincias Unidas son los siguientes:
• Alianza Provincias Unidas Distrito Tierra del Fuego – Lista 502
• Alianza Provincias Unidas Distrito San Luis – Lista 503
• Mendoza – “Defendamos Mendoza – Provincias Unidas” Lista 503
• Alianza Provincias Unidas Distrito La Rioja – Lista 504
• Alianza Provincias Unidas distrito Buenos Aires – Lista 508
• Alianza Provincias Unidas Distrito Córdoba – Lista 506
• Alianza Provincias Unidas distrito Santa Fe – Lista 503
• Santa Cruz “Alianza por Santa Cruz” Lista 503
• Chubut “Alianza Despierta Chubut” Lista 502
• San Juan Partido Hacemos – Provincias Unidas San Juan- Lista 197
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires – “Ciudadanos Unidos” Lista 504
• Chaco – “Vamos Chaco” Lista 502
• Corrientes – “Alianza Vamos Corrientes” Lista 502
• Jujuy – “Frente Jujuy Crece” Lista 503
Con esta presencia territorial, Provincias Unidas -indicaron- ratifica su vocación de "construir una alternativa federal y productiva, que exprese la voz de las economías regionales, promueva el trabajo y defienda el desarrollo de cada provincia".
“Argentina necesita equilibrio, sentido común y una representación verdaderamente federal en el Congreso. Desde Provincias Unidas llevamos la mirada del interior y el compromiso con el trabajo y la producción”, destacaron desde el espacio.
comentar