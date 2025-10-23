Facundo Manes advirtió que esta elección no puede ser una extorsión

El candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Manes, cerró este jueves la campaña trabajando en su consultorio: “Me parece que la Argentina no está para fiestas de políticos, creo que lo más coherente que podemos hacer es cerrar la campaña con la seriedad y responsabilidad que la sociedad se merece”.

Si bien decidió no realizar un acto de fin de la campaña, el médico y científico compartió un spot en sus redes sociales con tono reflexivo y un mensaje claro: “ Esta elección no puede transformarse en una extorsión, como pretende el gobierno y el camporismo. Hagamos de esta elección el punto de partida de nuevos liderazgos e ideas”.

Al respecto, Manes, que lanzó en abril su nuevo espacio político “Para Adelante”, remarcó: “Un voto se construye como una vida: con decisiones libres y sin extorsiones, con criterio propio y con independencia”.

Embed Durante estos meses, una y otra vez escuchaste a los políticos pidiéndote que votes contra alguien. Nosotros te decimos que votes por algo. Este domingo, votá por vos, por el sueño de una Argentina de clase media, próspera y en paz. Sin extorsiones, votá Para Adelante. pic.twitter.com/opU9LDELrL — Facundo Manes (@ManesF) October 23, 2025

"Somos el voto independiente"

El video muestra al candidato interpelando directamente al electorado: “Si no nos metemos, si no vamos a votar, si no armamos nuevas opciones políticas, les dejamos el país a los mismos de siempre”.

El cierre refuerza el sentido de movimiento que buscó instalar Para Adelante, integrado por referentes del radicalismo, el peronismo y la sociedad civil porteña. “Somos el voto independiente, y queremos llevar esa independencia al Senado. Sin jefas y sin emperadores. Libres de verdad”, sostuvo Manes de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.