Victoria Villarruel: "Ansiosa por saber qué inteligencia hacen sobre mí"

Ante ese texto, el usuario @ASB2509, conocido como AIe Sarubbi Benitez y quien se define abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, apuntó: ”Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos”.

En respuesta, quien fuera compañera de fórmula de Javier Milei y luego protagonizara distintos cruces con el actual presidente le pidió “por favor” que publicara los “dos” carpetazos a los que hacía referencia y que estaba “ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre ella y su familia”. “Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales, entre ellas, contra vos que fogoneas hacer inteligencia sobre los ciudadanos”, escribió la titular del Senado.

Luego, otro usuario que utiliza el alias ‘Tensz Neumann’ indicó que ella “le caía bien”, pero que “fueron varias decepciones” las que recibió “de alguien que la sedujo la casta y le gustó el juego del circulo rojo”. Villarruel también le contestó: “Haceme un favor no me vengas con la casta y el círculo rojo y bla bla cuando soy una ciudadana común que se comporta con decencia. Proyectan en mi lo que piensan de los políticos y yo no me rompí el alma toda la vida para que me relacionen con lo que destrozó este país. Así que circulá”.

El posteo inicial de Victoria Villarruel

La vicepresidente publicó este domingo un extenso posteo en el que hizo referencia a distintos momentos compartidos con el actual presidente. "Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían; pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante", indicó en el inicio del texto.

Luego, continuó: "Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la 'moderación'. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el presidente Milei me lo pida. Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi".

La publicación llegó luego de que Milei cargara contra su vice por su accionar en la sesión en la que se expulsó a Edgardo Kueider, quien sigue detenido en Paraguay, del Senado al considerar que Villarruel sabía “48 horas antes” del viaje presidencial a Italia y que no debió haber estado ocupando la titularidad de la Cámara alta.

“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera”, sostuvo el presidente durante una entrevista realizada con un medio del país europeo.