Votó Patricia Bullrich y se mostró confiada: "Voy a ser presidenta"

"Es una sensación muy impresionante, representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta, hay que esperar el resultado, pero estoy contenta con lo que hemos hecho", remarcó Bullrich, al tiempo que alertó de robo de boletas en varios distritos.

Respecto a sus objetivos en estas elecciones, señaló: “El objetivo es estar en el balotaje y ganar la elección es el objetivo”.

También mencionó la recepción de denuncias de ciudadanos sobre la falta de boletas: “Nos han llagado un montón de denuncias de gente que dice que faltan boletas. Inmediatamente, llamamos a nuestro centro y avisamos que faltan en cada localidad”.

En un tono calmo, Bullrich afirmó: “Al pueblo argentino le digo que nosotros siempre traemos tranquilidad. Estoy convencida de que estando Juntos por el cambio, nosotros traemos tranquilidad”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1716142821613125708&partner=&hide_thread=false Acabo de votar con mucha esperanza en un día decisivo para todos.

Gracias de corazón a los miles de fiscales en todo el país que cuidan nuestros votos. Esos votos representan, ni más ni menos, que los sueños de cada argentino.



¡Les pido a todos que vayan a votar en esta elección… pic.twitter.com/0bet1PytEl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 22, 2023

El 13 de agosto, en las PASO, Bullrich demoró varios minutos en votar a través de las máquinas electrónicas y debió intentarlo siete veces. Esta vez tardó menos de un minuto en hacerlo, pero amagó a entrar al cuarto oscuro cuando aún estaba siendo ocupado por una mujer.

Fue la última de los cinco candidatos a presidente en introducir su sobre en la urna: antes ya lo habían hecho Myriam Bregman, Juan Schiaretti, Javier Milei y Sergio Massa.

Consultada por los dichos de Cristina Kirchner, quien planteó que el presidente Alberto Fernández no la escuchó y que fue el encargado de definir las políticas de gobierno, expresó: "Si siendo vicepresidenta no fue escuchada, me parece que es una excusa".

Tras emitir su voto, Bullrich regresa a su domicilio, y hacia las 20 irá hacia Parque Norte, donde JxC esperará el resultado de los comicios presidenciales.