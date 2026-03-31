Kicillof apuntó contra Milei: "Anda con el mameluco de una empresa que no cree que deba ser nacional"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el Presidente tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de la petrolera.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a confrontar con Javier Milei por el fallo de la justicia estadounidense sobre la expropiación de YPF y advirtió que el presidente les está dando argumentos al fondo Burford para una apelación. También lo acusó de mantener un discurso contradictorio que atenta contra la soberanía energética del país.
"Ahora anda con el mameluco de una empresa que no cree que deba ser nacional; él quiere que YPF sea privada y extranjera", afirmó durante una entrevista en C5N.
Kicillof le recordó al jefe de Estado haber "apoyado a los buitres" y de mantener un discurso contradictorio que atenta contra la soberanía energética del país. "Durante todo este tiempo les dio la razón a los buitres. Incluso estos días sigue diciendo prácticamente lo mismo, lo cual es peligroso para una posible apelación", advirtió el mandatario provincial.
"Hay quienes siempre están del lado de los fondos buitres, del lado de quienes atentan contra Argentina. Eso es Javier Milei, por eso lo estrafalario de festejar un fallo en contra y festejar el fallo a favor", afirmó Kicillof.
Asimismo, el gobernador acusó a Milei de querer vender la petrolera y recordó que incluyó su posible privatización en la Ley Bases. "Proponía reprivatizar YPF con el argumento de que se había hecho mal y siempre tiene que ser privada. Milei, privatizar de mala manera trae riesgos trágicos", advirtió.
"YPF fue un ejemplo del efecto de las privatizaciones que se hicieron en la década del ´90 y derivaron en el vaciamiento de activos estratégicos para el país. Con la recuperación del control de la empresa, logramos revertir inmediatamente la tendencia, pero hoy el Gobierno nacional apuesta nuevamente al mismo plan privatizador", continuó.
Sobre la situación actual del país y el ajuste económico que lleva adelante el gobierno nacional, Kicillof afirmó que "esto no se aguanta más", enumerando récords negativos en el consumo de productos básicos como carne, leche y yerba mate.
Asimismo, el gobernador brindó cifras alarmantes sobre el tejido productivo: denunció el cierre de 22.000 empresas y la pérdida de 270.000 empleos formales, asegurando que "muchos no aguantan dos años más de este modelo".
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