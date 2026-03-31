Kicillof apuntó contra Milei: "Anda con el mameluco de una empresa que no cree que deba ser nacional"

Asimismo, el gobernador acusó a Milei de querer vender la petrolera y recordó que incluyó su posible privatización en la Ley Bases. "Proponía reprivatizar YPF con el argumento de que se había hecho mal y siempre tiene que ser privada. Milei, privatizar de mala manera trae riesgos trágicos", advirtió.

"YPF fue un ejemplo del efecto de las privatizaciones que se hicieron en la década del ´90 y derivaron en el vaciamiento de activos estratégicos para el país. Con la recuperación del control de la empresa, logramos revertir inmediatamente la tendencia, pero hoy el Gobierno nacional apuesta nuevamente al mismo plan privatizador", continuó.

Sobre la situación actual del país y el ajuste económico que lleva adelante el gobierno nacional, Kicillof afirmó que "esto no se aguanta más", enumerando récords negativos en el consumo de productos básicos como carne, leche y yerba mate.

Asimismo, el gobernador brindó cifras alarmantes sobre el tejido productivo: denunció el cierre de 22.000 empresas y la pérdida de 270.000 empleos formales, asegurando que "muchos no aguantan dos años más de este modelo".