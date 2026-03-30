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El Indec informará los datos de pobreza del segundo semestre de 2025

El organismo dará a conocer este martes el informe correspondiente a la segunda mitad del año pasado. En el primer semestre de 25 la pobreza fue de 31,6%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer este martes el índice de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, en medio de una fuerte expectativa.

Se trata de un dato que el Gobierno espera con atención porque puede ofrecer un respiro en medio de las discusiones sobre la marcha de la economía y de la denuncias de corrupción.

Además, la indigencia prácticamente se duplicó en un año: pasó del 9,3% en el primer semestre de 2023 al 18,1% en los primeros 6 meses de este año.

La pobreza, el principal problema para el 27% de los ciudadanos.
La pobreza, el principal problema para el 27% de los ciudadanos.
La pobreza, el principal problema para el 27% de los ciudadanos.

Sin embargo, en el segundo semestre de 2024 la pobreza tuvo un fuerte descenso: alcanzó al 38,1% de la población, 3,6 puntos porcentuales menos que en igual período de 2023. En el mismo sentido, la indigencia cayó 3,6 puntos por debajo del final de la gestión del Frente de Todos, ubicándose en el 8,2%.

Esta tendencia se mantuvo en el primer semestre de 2025, cuando la pobreza registró una caída al 31,6%, el valor más bajo desde el segundo semestre de 2018 (31,5%). En tanto, la indigencia fue del 6,9%.

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La expectativa para los nuevos datos

Según la medición de la Universidad Torcuato Di Tella, la tasa de pobreza del segundo semestre de 2025 habría sido del 30,6%, con un intervalo de confianza que va de 29,2% a 32,1%. Si esa proyección se confirmara en los datos oficiales, el número de personas bajo la línea de pobreza rondaría los 14,3 millones sobre una población estimada en 47 millones.

La pobreza en la Argentina se mide de dos formas: la más conocida, que el INDEC informa cada 6 meses, es la que se calcula a partir de los ingresos, es decir se estima cuántas personas no pueden comprar los elementos básicos con sus ingresos.

La segunda, que se difunde oficialmente con los censos -es decir, cada 10 años-, se trata de la pobreza multidimensional, que además de las cuestiones monetarias analiza el acceso a la educación, la salud y la vivienda, entre otros.

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