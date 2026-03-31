Festejo en Casa Rosada: los Granaderos tocaron ABBA por el cumpleaños de Karina Milei

Luego de la celebración en la sede gubernamental, la fanfarria se trasladó a la Plaza de Mayo, donde ofreció un espectáculo abierto al público en el marco de las actividades por la semana de conmemoración de la Guerra de Malvinas.

La histórica unidad militar, creada por José de San Martín en 1812, cumple funciones de ceremonial y custodia presidencial desde comienzos del siglo XX. Su banda, integrada por unos 50 músicos, suele participar en actos oficiales y homenajes, combinando marchas tradicionales con interpretaciones contemporáneas, como ocurrió en este particular festejo.