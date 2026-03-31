Festejo en Casa Rosada: los Granaderos tocaron ABBA por el cumpleaños de Karina Milei

La fanfarria militar celebró los 53 años de la secretaria general con un repertorio que mezcló marchas históricas y clásicos del pop. Luego hubo show abierto en Plaza de Mayo por la semana de Malvinas.
La Fanfarria Militar “Alto Perú” del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” protagonizó un festejo inusual en la Casa Rosada: celebró el cumpleaños de Karina Milei con un repertorio que combinó tradición militar y música popular.
Durante la presentación, los músicos interpretaron la emblemática “Avenida de las Camelias” y sorprendieron con versiones de tres clásicos del grupo sueco ABBA: “Dancing Queen”, “Mamma Mia” y “Chiquitita”. El cierre fue con la histórica Marcha de San Lorenzo. Tras el homenaje, la funcionaria saludó uno por uno a los integrantes de la banda y agradeció el gesto.
El evento se realizó en el Patio de las Palmeras de Balcarce 50 y tuvo una duración de apenas ocho minutos. No había sido anunciado oficialmente en la agenda pública y fue registrado por empleados y periodistas presentes, cuyos videos rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Karina Milei estuvo acompañada por dirigentes del oficialismo como Martín Menem, Pilar Ramírez y otros referentes cercanos al Gobierno. En paralelo, algunos funcionarios que participaban de la mesa política no se sumaron al festejo, lo que volvió a exponer diferencias internas.
Luego de la celebración en la sede gubernamental, la fanfarria se trasladó a la Plaza de Mayo, donde ofreció un espectáculo abierto al público en el marco de las actividades por la semana de conmemoración de la Guerra de Malvinas.
La histórica unidad militar, creada por José de San Martín en 1812, cumple funciones de ceremonial y custodia presidencial desde comienzos del siglo XX. Su banda, integrada por unos 50 músicos, suele participar en actos oficiales y homenajes, combinando marchas tradicionales con interpretaciones contemporáneas, como ocurrió en este particular festejo.
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