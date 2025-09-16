Ya podés consultar el padrón electoral definitivo de las elecciones del 26 de octubre

Es fundamental que cada elector verifique sus datos, ya que pueden existir modificaciones respecto a comicios anteriores. Para realizar la consulta. se debe ingresar al sitio:

Tras ingresar, se debe completar el número de DNI, el sexo, el distrito electoral donde se vota, e ingresar el texto verificador que cambia en cada ingreso.

En el mismo sitio, el elector puede hacer el reclamo si no figura en el padrón o si sus datos son incorrectos.

Boleta unica de papel M(2)

¿Qué se elige el domingo 26 de octubre?

El 26 de octubre se realizarán las elecciones nacionales para elegir 127 diputados nacionales (la mitad de la Cámara Baja) y 24 senadores nacionales (un tercio del pliego de la Cámara Alta), y en casi una decena de distritos habrá al menos una instancia de votación más, para definir la renovación de bancas en las legislaturas locales.

No será la primera vez que varias jurisdicciones desdoblen las elecciones, pero sí que se haya sumado la provincia de Buenos Aires (que realizó los comicios locales el 7 de septiembre pasado) que hasta ahora mantenía las fechas coincidentes con las nacionales. También será la primera vez que todo el país vote con el sistema de boleta única de papel para candidatos a diputados y senadores nacionales

Boleta única de papel

La Cámara Nacional Electoral aprobó los modelos de las papeletas que se utilizarán por primera vez en el país en los comicios de octubre.

El día de la elección el elector debe identificarse con su Documento Nacional de Identidad en su mesa correspondiente. El presidente de mesa le entregará un ejemplar de Boletas Única de Papel (BUP) y un bolígrafo, y lo habilitará a ingresar a la cabina de sufragio.

El voto se realiza marcando con el bolígrafo los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos. Luego de seleccionar las opciones de preferencia, la boleta debe ser doblada siguiendo las instrucciones presentes en su dorso, e introducida en la urna.