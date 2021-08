"Yañez cometió un error ¿Qué va a hacer el marido, cagarla a palos?"

"No hay otra cosa, la complicación la quieren imponer porque la señora hizo una comida o algo por el estilo, que a lo mejor puede ser criticable, sí está bien... ¿Qué va a hacer el marido? Como en la Edad Media, 1200 años atrás, ¿llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esa característica? Eso no existe más, señores", graficó.

"¿Puedo haber cometido un error? Listo, lo cometió, ahí se agotó. ¿Por qué no hablaban de Juliana Awada cuando tenía la gente de espaldas mojadas trabajando en sus talleres? Nadie decía nada, ahora resulta que el problema severo que tenemos es Fabiola Yañez haciendo un cumpleaños que se equivocó. Se habrá equivocado, ¿qué va a hacer? No atañe a la función pública", sostuvo el titular de Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Más adelante en la charla, Aníbal insistió en graficar la resolución este aparente conflicto de pareja con la violencia: "¿Cómo se resuelve? Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños en estas características y el marido le lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error... Eso no existe más, por Dios".

"Si él al llegar a su casa ve eso, la única cosa que tiene es la de participar tibiamente de lo que está sucediendo, que es lo que sucedió", insistió a la vez que reconoció que no está en conocimiento que la agencia de noticias del Estado, Télam haya comunicado oportunamente que la primera dama había celebrado su cumpleaños en aislamiento y por Zoom.

"Quieren hacer de esto una cosa fenomenal de una estatura imposible de dimensionar y no deja de ser algo que hizo la mujer del presidente y que el presidente no lo va a resolver como se hacía hace millones de años, con una sanción hogareña", puntualizó. Y remarcó que "Fabiola Yañez no integra la función pública. ¿Se equivocó? Sepan disculpar".