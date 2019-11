Pricasso, el genial artista australiano que pinta cuadros con su pene, escroto y nalgas

Pricasso y sus obras.jpg

Compró lienzos, caballetes y pinturas, mezcló su pene con los colores y lo comenzó a mover sobre la tela blanca. En palabras del artista, este rito conjugaba lo que más le gustaba en la vida: crear, desnudarse y honrar su miembro viril.

Mandela-con-el-pene.jpg

Una de las preguntas que no puede evadir en cada entrevista que da, es sobre si hay o no placer al frotar el pene en el lienzo. "No obtengo ningún placer sexual de esto", afirmó una y otra vez el artista, quien además admitió que "a menudo me veo obligado a usar vaselina para protegerlo cuando pinto durante largos períodos de tiempo".

Su talento lo llevó a participar en la versión australiana del programa American's Got Talent, generando revuelo en los jueces quienes quedaron con la boca abierta al ver la excéntrica forma de pintar de Tim. Gracias a esta aparición televisiva, que luego se volvió viral, Pricasso y su "particular pincel" lograron fama mundial.