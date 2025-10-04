Primera Nacional: Deportivo Madryn va por el ascenso y Alvarado perdió la categoría

Aunque el “Aurinegro” perdió 1-0 ante Colegiales, ya tenía asegurado el primer lugar. El único gol del encuentro fue convertido por Valentín Robaldo a los 12 minutos del complemento. De esta manera, Madryn terminó en la cima con 60 puntos, cinco más que su escolta Atlanta, y disputará la gran final por el ascenso con el ganador de la Zona B.

Por su parte, Atlanta no pudo cerrar el torneo con una alegría ante su público y cayó 3-0 frente a Deportivo Maipú, que con el triunfo alcanzó 48 puntos y se metió en el Reducido en el séptimo lugar. Los mendocinos aguardan ahora la definición de la otra zona para conocer a su rival.

En tanto, Tristán Suárez superó 1-0 a Quilmes gracias a un penal convertido por Alexis Domínguez y cerró una gran campaña, quedando tercero con 52 unidades. Otro de los destacados fue Gimnasia y Tiro de Salta, que dio vuelta su partido ante Racing de Córdoba y ganó 2-1 como visitante con goles de Ivo Cháves y Matías Birge. Para la “Academia”, el tanto fue en contra del defensor Manuel Guanini. Con esa victoria, el “Albo” finalizó cuarto con 51 puntos.

Se salvó Ferro

En Los Polvorines, San Miguel y San Martín de Tucumán empataron 2-2 en un duelo de alto voltaje. Agustín Lavezzi marcó los dos tantos del “Trueno Verde”, mientras que Juan Ezequiel Cuevas y Aarón Spetale anotaron para el “Santo”.

Más abajo en la tabla, Ferro Carril Oeste logró asegurarse la permanencia con una victoria clave: goleó 3-1 a Patronato, que necesitaba ganar para escalar en el Reducido. Con ese resultado, el “Verdolaga” terminó octavo con 48 puntos.

El otro foco de atención estuvo en la pelea por no descender. Finalmente, Alvarado sufrió una dura caída por 5-0 ante Arsenal en Sarandí y descendió al Federal A, convirtiéndose en el segundo equipo que pierde la categoría esta temporada. En paralelo, Almagro consiguió salvarse gracias a ese resultado, pese a perder 1-0 como local frente a Güemes de Santiago del Estero, que no ganaba fuera de casa desde hacía dos años.

Con los lugares del Reducido definidos y el primer finalista confirmado, la Zona A cerró una etapa intensa del campeonato. Ahora todas las miradas estarán puestas en la Zona B, donde se conocerá al rival de Deportivo Madryn en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.