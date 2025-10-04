Gimnasia logró aire con un triunfo clave ante Sarmiento

El único tanto del encuentro llegó en el cierre del primer tiempo, a los 46 minutos, cuando el árbitro Pablo Echavarría sancionó penal luego de revisar en el VAR una mano de Facundo Roncaglia dentro del área. Desde los doce pasos, Marcelo “Chelo” Torres ejecutó con precisión y puso en ventaja al Lobo.

El duelo fue intenso y con mucho en juego, ya que ambos equipos pelean en la zona baja de la tabla. Durante gran parte de la primera mitad, Sarmiento había mostrado mayor iniciativa, aunque no logró quebrar la resistencia del rival. El gol de Torres, en un momento clave, cambió la dinámica del encuentro.

En el complemento, el local reaccionó rápidamente y estuvo muy cerca de la igualdad. Primero, con un potente remate de Lucas Pratto que se estrelló en el palo derecho de Nelson Insfrán, cuando el arquero ya no tenía margen de respuesta. Luego, a los 17 minutos, llegó la gran oportunidad: Iván Morales cayó en el área y Echavarría sancionó otro penal, esta vez a favor del Verde. El propio delantero chileno ejecutó el disparo, pero Insfrán adivinó la dirección y se lució al contenerlo, consolidándose como figura.

Gimnasia pudo ampliar

El Lobo también pudo ampliar la diferencia con una pelota parada ejecutada por Juan Yangali, pero el arquero local Lucas Acosta respondió con solvencia. Los minutos finales fueron de pura tensión: Sarmiento empujó con más ímpetu que claridad, mientras que Gimnasia se sostuvo en la seguridad de Insfrán y en la entrega de sus defensores.

Con esta victoria, Gimnasia alcanzó los 13 puntos en la Zona B, ubicándose en la séptima posición y tomando aire en la lucha por la permanencia. En tanto, Sarmiento quedó con 12 unidades y perdió la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación.

En la próxima fecha, el equipo de Facundo Sava recibirá a Talleres de Córdoba el sábado a las 16.45 en el Bosque. Por su parte, los dirigidos por Alejandro Orfila tendrán un duro desafío: visitarán a River Plate el domingo a las 19.15 en el estadio Monumental.

El triunfo en Junín representó mucho más que tres puntos para Gimnasia: fue un desahogo en un momento crítico y un impulso para encarar lo que resta del Clausura con la ilusión intacta de mantenerse en la máxima categoría.

Síntesis del partido:

Sarmiento: José Devecchi; Facundo Contrera, Juan Manuel Insaurralde, Facundo Roncaglia, Gabriel Díaz; Guido Mainero, José Mauri, Juan Giménez, Joaquín Villalba; Iván Morales y Tomás Giménez. DT: Facundo Sava.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Rodrigo Gallo, Jhohan Romaña, Yonatan Cabral, Guillermo Enrique; Matías Yangali, Rodrigo Saravia, Matías Merlini, Benjamín Domínguez; Pablo Piedrahita y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Gol en el primer tiempo: 46m Marcelo Torres (G)., de penal.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Lucas Pratto por Carlos Villalba (S); 11m Jan Hurtado por Marcelo Torres y Enzo Martínez por Bautista Merlini (G); 12m Leandro Suhr por Julian Contrera y Santiago Rodríguez por Yair Arismendi (S); 22m Alan Sosa por Manuel Panaro (G); 26m Leandro Mamut por Alejandro Piedrahita y Nicolás Garayalde por Juan Yangali (G); 36m Franco Frías por Elián Giménez (S); 40m Manuel García por Jonatan Gómez (S).

Incidencias en el segundo tiempo: 17m. Insfrán (G) le atajó un penal a Morales (S).

Estadio: Sarmiento.

Árbitro: Pablo Echavarría.