Arsenal descendió a la B Metro y Deportivo Madryn es finalista de la Primera Nacional

El club de Chubut superó por 2 a 1 al Arse, clasificó al partido por el título y primer ascenso de la categoría y condenó al descenso a la institución de Sarandí.

Deportivo Madryn venció 2 a 1 a Arsenal, se clasificó a la final de la Primera Nacional y condenó al club de Sarandí al descenso a la B Metropolitana, a la que volverá después de estar 33 años en alguna de las dos máximas categorías del fútbol argentino. Nicolás Mana y Diego Crego marcaron para el club de Chubut y Tomás González anotó para el Arse.

Nicolás Mana abrió el marcador a los tres minutos del complemento para Deportivo Madryn al tomar un rebote del arquero rival. Y, minutos después, Diego Crego puso el 2-0 con un gran remate cruzado dentro del área. Luego, Arsenal llegó al descuento con un bombazo de Tomás González que pegó en un palo y se metió al arco y fue por la igualdad pero no la consiguió ante una sólida defensa local.

Con este triunfo, el conjunto chubutense llegó a 60 puntos en la Zona A y se aseguró su lugar en la final porque le sacó cinco puntos a su escolta Atlanta (55) con una fecha por jugarse. El equipo dirigido por Leandro Gracián quedó en la puerta de hacer historia: nunca pudo jugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

Por la Zona B, Gimnasia de Mendoza tenía chances de lograr la clasificación esta fecha, pero igualó 1-1 contra Chacarita en San Martín y ahora deberá esperar a la última jornada, en la que recibirá a Defensores de Belgrano. El conjunto mendocino, que no pisa Primera desde la década del 80, lidera con 60 puntos, pero lo sigue Estudiantes de Caseros con 58 y Estudiantes de Río Cuarto, que tiene 56, recibe a Almirante Brown desde las 19 y si gana quedará a una unidad.

Por otro lado, Arsenal quedó con 31 puntos en el fondo de la Zona A y como Almagro, el último equipo que está zafando de los puestos de descenso, tiene 35 unidades y no podrá alcanzarlo se consumó su descenso a la B Metropolitana después de 33 años en donde transitó entre la A y la B y logros grandes títulos, entre los que se incluyen, Clausura 2012, Copa Argentina 2013 y Copa Sudamericana 2007, entre otros.

Alvarado (33) o Almagro (35) será el otro descendido de la Zona A. El CADU (21) y Talleres de Remedio de Escalada (23) ya habían descendido por la Zona B hace un par de fechas. La Primera Nacional volvió a demostrar que es uno de los torneos más difíciles de Sudamérica con lo parejo que es y que le cuesta mucho a los grandes de la categoría.

