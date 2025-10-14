Abrieron la inscripción para 2026 en la Universidad Nacional de Avellaneda

Los interesados podrán postularse a cualquiera de las carreras que ofrece la universidad en su modalidad presencial, cuya oferta completa se encuentra disponible en el sitio web oficial (https://www.undav.edu.ar/landing)

Para concretar la inscripción, los aspirantes deberán presentar en la Oficina de Inscripciones de la sede Piñeyro (Mario Bravo 1460, entre Isleta y Paso de la Patria, Avellaneda), de lunes a viernes de 9 a 19, la siguiente documentación: formulario de preinscripción completo y firmado, DNI (original y fotocopia), Título secundario (original y fotocopia), Certificado de Título en Trámite (si aún no se posee el título final), con fecha actual, y Certificado de Alumno Regular (para quienes estén cursando el último año del secundario).

Para estudiantes extranjeros sin DNI argentino: pasaporte y residencia precaria vigentes, junto a la convalidación del título secundario emitida por la Secretaría de Educación de la Nación. En el caso de los Ciclos de Complementación Curricular (CCC), se requerirá además contar con un título terciario, según lo especifique cada carrera.

El formulario de preinscripción se completa online desde el enlace https://academica.undav.edu.ar/preinscripcion/ Es importante destacar que este paso inicial debe ser acompañado por la entrega física de la documentación para que la inscripción quede formalizada.

Además de su modalidad presencial, la UNDAV también ofrece una variada oferta educativa a distancia, que incluye tecnicaturas, licenciaturas y ciclos de complementación. La inscripción en este caso se realiza de manera completamente virtual. Los aspirantes deberán enviar toda la documentación en un solo archivo PDF al correo electrónico [email protected], incluyendo formulario de preinscripción, DNI, y Título secundario.

En tanto, se dejó en claro que quienes ya hayan sido estudiantes de la UNDAV y cuenten con número de legajo, no deben realizar el proceso de preinscripción. Para reanudar los estudios en la misma carrera, deberán comunicarse a [email protected]. En caso de querer comenzar una carrera nueva, podrán hacerlo escribiendo a [email protected]

La Universidad Nacional de Avellaneda es una institución pública y gratuita. Sus titulaciones tienen validez oficial y alcance nacional, lo que garantiza reconocimiento académico y profesional en todo el país.