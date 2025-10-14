Abren la preinscripción para los Espacios de Cuidados para la Primera Infancia en Morón

Los espacios, que dependen de la Dirección de Promoción de Derechos y Participación Social de Niños, Niñas y Adolescentes, funcionan de manera pública y gratuita, con propuestas pedagógicas y de cuidado específicos para cada etapa.

En el Centro de Primera Infancia Construyendo Sueños (Avellaneda 2896, esquina San Francisco, Morón sur), la preinscripción será para las salas de 1 y 2 años en turno mañana y tarde. El registro estará abierto del lunes 20 de este mes al viernes 7 de noviembre inclusive, de 9 a 11 y de 14 a 16. Más información al 2076-5742.

En el Centro de Desarrollo Infantil María Elena Walsh (Sarmiento 1200, entre Doyhenard y bajo nivel Saldías, Morón centro), la preinscripción será para salas de 1 y 2 años en turno mañana. Se realizará del lunes 20 de este mes al viernes 7 de noviembre inclusive, de 9 a 11. Para consultas, se puede llamar al 3528-5598.

En el Centro de Desarrollo Infantil Los Criollos (Los Criollos 264, entre Corrientes y Achaga, Morón sur), la preinscripción será para salas de lactantes, 1, 2 y 3 años en jornada extendida. Se podrá realizar del lunes 20 de este mes al viernes 7 de noviembre inclusive, de 9 a 11 y de 13 a 15.

En todos los casos es necesario presentar el DNI del niño y del adulto responsable al momento de la inscripción. Luego, las familias participarán de una entrevista para avanzar con el proceso de ingreso.