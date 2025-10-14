Fuerte reclamo de trabajadores del Hospital Carriquiriborde de Temperley

Entre sus demandas figuran que les reconozcan su antigüedad, especialmente para los ingresados durante el año de la pandemia, y los correspondientes días de vacaciones (21). "No pedimos un favor, exigimos un derecho. La antigüedad es justicia laboral para las y los trabajadores. Los ingresados en 2020 hace cinco años que estamos en lucha y queremos que nos reconozcan", expresó uno de los delegados.

Respecto a la protesta, aclaró que se llegó a esta instancia dado que "los directores no han respondido a nuestro pedido de audiencia, que venimos presentando desde hace bastante tiempo". Otros reclamos son que se repartan las horas extras de manera igualitaria y "no por parentesco o amiguismo", que se acaben los privilegios, ya que "las horas extras son para todos".

También exigen que se admita la injerencia de ATE Sur dentro de la institución, "dado que la mayoría de los trabajadores estamos afiliados al gremio", y que apliquen el Convenio OIT 190 para "erradicar la violencia laboral en todos los sectores".