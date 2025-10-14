Provincia

El Taladro viajará a Mendoza urgido de puntos

Volvió a complicarse peligrosamente en la Tabla Anual, que define uno de los descensos. De los seis equipos que merodean la zona roja, es el que menos puntos sumó en las últimas cuatro fechas.

En el Sur, las alarmas volvieron a encenderse. Banfield ya comenzó a mentalizarse en su próximo compromiso ante Independiente Rivadavia, consciente de que necesita de manera urgente un golpe de timón para enderezar el rumbo en la recta final del campeonato. El Taladro visitará Mendoza el sábado a las 15.45 horas con la presión de sumar.

Cuando el equipo de región parecía haber tomado un respiro, volvió a complicarse peligrosamente en la Tabla Anual (que define uno de los descensos). De los seis equipos que merodean la zona roja, el conjunto de Pedro Troglio es el que menos puntos sumó en las últimas cuatro fechas del Torneo Clausura.

La situación es delicada: el fondo de la Tabla Anual se aprieta y Banfield (con 28 unidades) está apenas un punto por encima de Talleres de Córdoba y Godoy Cruz (27, ambos). Más abajo se encuentran Aldosivi (24) y San Martín de San Juan (23). Los que miran de reojo son Gimnasia (29), Newell's y Sarmiento (30, cada uno).

La importancia de la Tabla Anual radica en que San Martín de San Juan (23) es, hasta la fecha 12, el último en ambas tablas (Anual y Promedios), por lo que descendería por Promedios. Sin embargo, en la Anual, Aldosivi (24) está antepenúltimo y el Taladro está a solo cuatro unidades del Tiburón, lo que lo obliga a sumar.

Descartando el siempre peligroso promedio, el Taladro se juega mucho en este cierre de temporada. El fixture es exigente: primero Independiente Rivadavia (V), luego el clásico del Sur con Lanús (L), después el duelo clave con Aldosivi (L) y cierra ante Central Córdoba de Santiago del Estero (V). Troglio y sus dirigidos tienen la misión de revertir la situación para respirar tranquilos.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados