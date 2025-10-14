El Taladro viajará a Mendoza urgido de puntos

Cuando el equipo de región parecía haber tomado un respiro, volvió a complicarse peligrosamente en la Tabla Anual (que define uno de los descensos). De los seis equipos que merodean la zona roja, el conjunto de Pedro Troglio es el que menos puntos sumó en las últimas cuatro fechas del Torneo Clausura.

La situación es delicada: el fondo de la Tabla Anual se aprieta y Banfield (con 28 unidades) está apenas un punto por encima de Talleres de Córdoba y Godoy Cruz (27, ambos). Más abajo se encuentran Aldosivi (24) y San Martín de San Juan (23). Los que miran de reojo son Gimnasia (29), Newell's y Sarmiento (30, cada uno).

La importancia de la Tabla Anual radica en que San Martín de San Juan (23) es, hasta la fecha 12, el último en ambas tablas (Anual y Promedios), por lo que descendería por Promedios. Sin embargo, en la Anual, Aldosivi (24) está antepenúltimo y el Taladro está a solo cuatro unidades del Tiburón, lo que lo obliga a sumar.

Descartando el siempre peligroso promedio, el Taladro se juega mucho en este cierre de temporada. El fixture es exigente: primero Independiente Rivadavia (V), luego el clásico del Sur con Lanús (L), después el duelo clave con Aldosivi (L) y cierra ante Central Córdoba de Santiago del Estero (V). Troglio y sus dirigidos tienen la misión de revertir la situación para respirar tranquilos.