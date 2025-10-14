Kicillof cuestionó a Milei por la paralización de centros de primera infancia

“En territorio bonaerense, Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”, sostuvo Kicillof en el marco de la recorrida por los avances de la construcción de un nuevo jardín maternal.

Y volvió a contrastar la gestión nacional con la provincial, al señalar que “frente a ello, nosotros no ponemos excusas: invertimos lo que sea necesario para dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas bonaerenses”.

“Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hace un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó, según se informó en un comunicado.

El gobernador estuvo acompañado por el intendente local, Julio Marini, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

El compromiso del la Provincia de Buenos Aires con la educación pública, la contención de los pibes y pibas y el bienestar de los bonaerenses se ve en las obras y la inversión que estamos llevando adelante en #BenitoJuárez. pic.twitter.com/CCIynwa7z8 — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 14, 2025

Cuenta DNI: Beneficios por el Día de la Madre

En la previa del Día de la Madre 2025, el Banco Provincia anunció un beneficio exclusivo a través de Cuenta DNI que promete alivianar el bolsillo de las familias bonaerenses. Con descuentos que alcanzan el 30% en gastronomía, la propuesta se convierte en uno de los principales atractivos económicos de octubre.

Para el fin de semana del Día de la Madre, la Billetera Virtual llega con promociones impulsadas por la gestión de Axel Kicillof, quien refuerza así la política de beneficios al consumo a través del Banco Provincia. Según detallaron desde la entidad, las oportunidades tendrán su punto fuerte durante el sábado 18 y el domingo 19.

La oferta destacada del mes para este fecha puntual es el 30% de descuento en locales gastronómicos, con un tope de $8.000 por persona, lo que equivale a $26.700 en consumos totales. El beneficio podrá aprovecharse, siempre y cuando los locales estén adheridos a la red de Cuenta DNI.