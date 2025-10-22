Nordelta: denuncian que perros salvajes atacan carpinchos y cazan a sus crías

Ahora un grupo de vecinos del citado barrio privado denuncian que estos animales comenzaron a sufrir el ataque de un grupo de perros asilvestrados.

"Los persiguen, los acosan", indicó Silvia Soto, vocera de los Vecinos Autoconvocados en la agrupación 'La Voz de los Carpinchos', en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

video

También explicó que la situación es peligrosa también para las personas que salen a pasear a sus propias mascotas: "Los perros salvajes no se muestran, están escondidos y salen repentinamente y no dan tiempo a nada".

Soto comentó que "hay vecinos que han huido y se han refugiado adentro de un auto" ante el ataque de esos canes. Pero la peor parte parece que se la llevan los carpinchos, y prueba de esto es el hallazgo reciente de los restos de una pata de carpincho que encontraron los vecinos, sobre lo cual Soto indicó que "no sabemos si es un cebo para que los perros cacen carpinchos o si es el resto de un carpincho que se comieron".

Los Vecinos Autoconvocados denunciaron esta situación ante el centro de monitoreo de la Administradora de Nordelta, en la oficina de zoonosis de la Municipalidad de Tigre y en la fiscalía de Benavídez, pero el problema continúa pese a que los carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) son una especie autóctona protegida por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna.

image

Además, Soto advirtió que a esos perros salvajes, "les están permitiendo residir en el área donde habitan familias de carpinchos, donde hay crías, y ahora es época de parición".

Puntualmente, explicó que hay un área lindera a una conocida estación de servicio de la zona, que es área de parición, donde a estos perros "los están dejando circular".

En ese sentido, algunos vecinos opinan que la introducción de estos perros "parecería ser una forma de control poblacional, algo que sería peligroso, ya que podría escalar a alguna tragedia."