Renuevan la iluminación de los túneles vehiculares en San Isidro

Durante los últimos meses se realizaron trabajos en el túnel de Varela, donde se colocaron 8 reflectores de 30W dentro del túnel, caracterizados por su eficiencia energética y vida útil, y 4 farolas de 140W en el exterior, optimizando tanto el ingreso como la salida de los vehículos; se continuó con el túnel de las Cuatro Barreras, con la renovación de 60 proyectores de 80W, reemplazando equipos antiguos por nueva tecnología LED de bajo consumo; en el túnel de Boulogne, se instalaron 44 proyectores de 80W, que aportan una iluminación más potente y uniforme en todo el tramo subterráneo; en el túnel en calle Lasalle (Tren de la Costa), se colocaron en total 10 luminarias de 50W y se agregaron luminarias en la entrada del túnel del lado de Libertador y, por último, en el túnel La Calandria, se instalaron dos luminarias dentro del túnel y se colocaron otras luminarias en los accesos -dos en cada extremo-, mejorando así la iluminación en las zonas de entrada y salida. Las obras seguirán ejecutándose en los otros 7 túneles del distrito.

De esta manera San Isidro logra menor consumo energético y económico, una vida útil más prolongada de los artefactos LED, que otro tipo de dispositivo convencional, menos mantenimiento y reemplazos, y proporcionan una luz más brillante y uniforme.

Además, se está llevando adelante el reemplazo de luminarias en las colectoras y frentes de la Autopista Panamericana, utilizando tecnología LED para generar mayor seguridad y modernizar el sistema lumínico.