Abrió sus puertas el primer Almacén de la Comunidad en Brown

Durante la ceremonia, Larroque subrayó que "en un momento muy difícil para la economía familiar, desarrollar estos espacios de comercialización que permiten cuidar los ingresos de los bonaerenses y fortalecer la economía social expresa la importancia que le damos desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a la construcción comunitaria como salida a las dificultades que atravesamos".

Por su parte, Cascallares subrayó la importancia de la iniciativa a través de la cual no solo se generará trabajo para la comunidad sino se promoverá la protección de la economía de los brownianos. Asimismo, el jefe comunal que hizo hincapié en la tarea que lleva adelante la FUNCAT en Almirante Brown, señaló que: "En un momento donde las políticas nacionales intentan llevarnos al individualismo, nosotros desde acá seguimos construyendo comunidad con un gobernador que continúa enviando herramientas concretas para que aún en tiempos difíciles, donde la Provincia ha tenido un enorme recorte desde el Gobierno Nacional, se siga acompañando a los municipios y organizaciones".

Cabe señalar, que el nuevo espacio es el décimo "Almacén de la Comunidad" de la provincia de Buenos Aires, forma parte del programa "Comprar Comunidad" y tiene por objetivo acercarles a los vecinos productos de la canasta familiar a precios justos. En el lugar se venderán frutas, verduras, quesos, lácteos, fiambres, embutidos, secos (pastas, arroces, legumbres y harinas, entre otros), también productos gastronómicos y artesanales.

Es para destacar además que la totalidad de los productos del almacén cuenta con el beneficio del 40 por ciento de reintegro proporcionado por Banco Provincia en el marco del descuento de Mercados. La actividad contó con la participación del presidente de FUNCAT, Martín Villalba; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; el presidente del Instituto Municipal de Economía Social, Víctor Caparelli; junto a representantes de los ministerios de Justicia, de Asuntos Agrarios y de Trabajo bonaerense.

Previamente, Cascallares y Larroque, junto a la directora de las Juventudes de la provincia de Buenos Aires, Ayelén López, participaron de la exposición de proyectos de estudiantes secundarios en el marco del programa "Jóvenes Innovando". Al respecto, Larroque expresó: "En un tiempo de culto al individualismo, celebramos este tipo de políticas que impulsa el Municipio para fomentar la creatividad y fortalecer el sentido de pertenencia y los lazos de los chicos con su comunidad a través de propuestas con perspectiva social".

La Casa Municipal de la Cultura de Adrogué fue escenario del encuentro donde las autoridades celebraron la iniciativa que estimula la participación, creatividad y el compromiso de los jóvenes de Almirante Brown con su comunidad a través de proyectos con perspectiva social.