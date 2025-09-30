Inauguraron nuevo edificio de centro de educación física en Quilmes

“A pesar de tener un Gobierno Nacional que nos dejó tirados y abandonados, seguimos haciendo un esfuerzo mancomunado con la provincia de Buenos Aires y con el aporte de todos los y las quilmeñas, porque esto está financiado íntegramente con fondos municipales. Entonces, la tasa municipal que todas las y los vecinos de Villa Alcira y de todo Quilmes aportan se ve reinvertido en edificios y en obras como estas. Entonces, es necesario defender un Estado presente, pero sobre todo un Estado eficiente dentro de un contexto y un modelo de país”, sostuvo Mayra.

La Jefa comunal agregó: “Nos falta un Gobierno Nacional que esté pensando qué necesita Villa Alcira, Bernal y cada una de nuestras localidades y nos ayude. Por eso tenemos que recuperar el proyecto de país que nos abrace, nos cuide a todos. De manera pacífica y democrática, ejerciendo nuestro derecho al voto, tenemos que hacer como en septiembre, y este 26 de octubre, volver a darle su merecido a Milei en las urnas, votando a personas que defienden al pueblo trabajador. Y por eso hoy tenemos a Jorge Taiana, nuestro compañero que es la representación de Fuerza Patria”.

Y afirmó: “Este es el modo de decirle a Milei que esto no va más y permítanme expresarlo, de poder vivir en una democracia realmente más plena porque no podemos decir en Argentina que pasa eso cuando la principal líder opositora y la presidenta que muchos argentinos reconocen y quieren volver a votar, ha sido proscripta. No podemos decir que estamos viviendo en democracia con Cristina presa y secuestrada por el poder”.

Por su parte, Taiana señaló: “Milei no entiende la importancia fundamental de la obra pública para el crecimiento, el desarrollo y el bienestar del pueblo. El ‘especialista en crecimiento con y sin dinero’ se salteó ese capítulo. Debería aprender de los países que tanto admira y seguir el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, sus municipios, como Quilmes que por la voluntad política de Mayra Mendoza y con escasos recursos siguen inaugurando escuelas, centros de salud, deportivos, pavimentos y obras de infraestructura para mejorar la vida de los bonaerenses”.

El nuevo CEF Nº 190 tendrá capacidad para 600 alumnos. La obra consistió en la construcción de un playón multideporte con su infraestructura necesaria para su adecuado uso no solo desde lo deportivo sino desde lo pedagógico y funcional. Asimismo, el edificio cuenta con sanitario de uso mixto, sanitarios de discapacitados, oficina administrativa, consultorio médico y cocina donde se calentarán y fraccionarán las meriendas.

El establecimiento brindará propuestas corporales, ludomotrices, deportivas, gimnásticas, expresivas, acuáticas, en sentido recreacional y saludable para todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Algunas de las actividades son fútbol infantil, ritmos kids, zumba, judo, gimnasia artística, vóley adolescente, gimnasia para adultos y tercera edad, yoga, vóley adultos, preparación física, newcom, natación para adolescentes y adultos, aqua zumba.

De esta manera, el CEF de Villa Alcira tendrá finalmente su edificio propio, respondiendo a un pedido histórico que venía realizando la comunidad desde hace tiempo. En 2023 el Concejo Deliberante de Quilmes aprobó la ordenanza que permitió la edificación del inmueble.