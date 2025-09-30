Un rompecabezas para Grelak ante Tristán Suárez

El panorama es complicado, porque el Cervecero perderá a tres piezas fundamentales que venían siendo titulares en la última línea. Se trata del lateral derecho y los dos centrales que enfrentaron a San Martín de Tucumán en el empate 1 a 1 de la fecha pasada, por lo que Grelak deberá buscar variantes para no desarmar por completo la estructura defensiva.

En principio, aparecen como opciones Agustín Ortega, Mirko Juárez y Santiago Luna, quienes se perfilan para ocupar los lugares vacantes. Sin embargo, el cuerpo técnico utilizará los entrenamientos de la semana para definir qué esquema se adapta mejor a estas bajas y cómo reorganizar el bloque defensivo sin perder solidez.

El encuentro contra Tristán Suárez no modifica el destino de Quilmes en la temporada: ya sin chances de ingresar al Reducido y con los descensos prácticamente definidos, el Cervecero quedó en una incómoda zona de intrascendencia. Sin embargo, cerrar de buena manera el torneo y darle rodaje a los jugadores que pelean por un lugar será un objetivo a cumplir.

Para Grelak, el desafío no es menor: deberá armar un verdadero rompecabezas en defensa y mantener competitivo al equipo en un duelo que puede servir como punto de partida para empezar a proyectar lo que viene.