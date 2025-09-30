Delincuente intentó cometer robo en una comisaría de Varela y luego se dio a la fuga

Se trata de un hecho que conmociona a la comunidad y que hace pensar seriamente a los vecinos que padecen la inseguridad en las calles varelenses sobre cuál es el respeto que tienen hoy en día las fuerzas policiales ante los peligrosos ladrones que acechan en todo momento. Lo cierto es que no hubo heridos y el oficial que fue atacado decidió no disparar ante el responsable de este ilícito frustrado.

La secuencia tuvo lugar en la Comisaría 6ta de Florencio Varela, jurisdicción de la localidad de Ingeniero Allan. Un sujeto que estaba bajo los efectos de las drogas se acercó y sorprendió a un agente que estaba de servicio, con su vestimenta y llevaba en la cintura su revólver reglamentario. El malviviente iba con un cuchillo y muy poco le importó movilizarse de esa manera empuñando y amenazando a su objetivo.

Segundos después, empezaron a forcejear y el agente policial pudo sacárselo de encima para evitar que le robara la pistola. El caco se levantó y salió corriendo a toda velocidad sin poder ser atrapado por los presentes, que quedaron sorprendidos por este violento e insólito intento de robo, el cual jamás hubiesen esperado. Pero antes de darse por completo a la fuga, siguió haciendo estragos.

En el interior de la seccional había una moto secuestrada a la cual este se quiso subir para llevársela pero tampoco lo logró gracias a la intervención de los colegas del damnificado que salieron al cruce y empezaron a correrlo. Lamentablemente no lo capturaron, pero dieron aviso a las autoridades judiciales y su búsqueda sigue firme para poder darle su merecida sanción cuanto antes.

Como si eso fuese poco y en medio de esta ola de inseguridad, dos delincuentes oriundos del barrio varelense de La Carolina asaltaron a un policía que iba a cumplir con su servicio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicha oportunidad, ambos terminaron capturados y según explicaron iban bajo los efectos de las drogas. También quisieron apropiarse del arma reglamentaria del oficial.