Losada valoró el presente de Lanús y sueña con grandes objetivos

"Tuve dos atajadas seguidas (a Gastón Lodico), en pocos segundos de diferencia. Me quedo con esas, y fundamentalmente con el esfuerzo del equipo. Me tocó actuar en momentos claves y lo pude hacer, pero el equipo no bajó los brazos y defendió al 100 por ciento siempre", destacó luego del 0-0 contra la Gloria, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

"Todavía no ganamos nada y estamos cerca de puestos de clasificación. Hay que hacer valer este punto de local", agregó el arquero, con la mente en el partido del próximo sábado ante San Lorenzo en La Fortaleza de Cabrero y Guidi, en lo que será la antesala de los desafíos por Copa Sudamericana contra Universidad de Chile, primero del otro lado de la Cordillera de Los Andes y después en la zona sur del conurbano bonaerense.

Oriundo de Córdoba, a Losada siempre le siente bien atajar en esa provincia, donde ya tuvo varias buenas actuaciones contra Talleres, clásico rival de su querido Belgrano. "Tengo grandes recuerdos acá y hay una gran parte de la provincia que me quiere mucho. Me voy a Buenos Aires contento por la actuación", indicó.

Por último, el guardametas se refirió a la consolidación que logró bajo los tres palos del arco Granate. "Me pone muy feliz este presente. Trabajé mucho para vivir este momento. Cuesta llegar. Pero no logré nada todavía. Quiero más. Ojalá pueda terminar el año de la mejor manera", pidió como deseo.