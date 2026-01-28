Activan postas de hidratación ante la alerta naranja por calor extremo

Desde el Gobierno de la Comunidad informaron que en estos espacios se realiza la provisión gratuita de agua potable y se brinda atención sanitaria primaria. El objetivo principal es la detección temprana de síntomas relacionados con el agotamiento por calor y la asistencia inmediata a los vecinos que circulan por las zonas de mayor tránsito.

Las postas sanitarias se encuentran operativas en cuatro sectores clave del distrito, cubriendo las franjas horarias de mayor intensidad térmica:

- Maipú y Pueyrredón: de 10:00 a 13:00.

- Laprida y España: de 11:00 a 15:00.

- Plaza Grigera: de 11:00 a 15:00.

- Hospital Gandulfo: de 11:00 a 15:00.

Recomendaciones

En el marco de este operativo, los equipos de salud municipal enfatizaron una serie de pautas de cuidado personal para toda la población, con especial atención en los grupos de riesgo (niños, adultos mayores y personas gestantes):

- Hidratación: Beber agua potable de forma constante, incluso sin sentir sed.

- Vestimenta: Optar por ropa suelta, de materiales ligeros y colores claros.

- Refugio solar: Evitar la exposición directa al sol en el horario crítico de 11:00 a 16:00.

- Alimentación: Priorizar comidas frescas y de fácil digestión, como frutas y verduras.

Es fundamental que los ciudadanos reconozcan los signos de alerta que indican que el cuerpo está sufriendo por las altas temperaturas. Los síntomas más comunes incluyen mareos o sensación de desmayo, cansancio extremo o debilidad, dolor de cabeza intenso, piel enrojecida y caliente al tacto, y aceleración del pulso.

Ante la presencia de estos indicadores, se recomienda buscar un ambiente fresco y sombreado, hidratarse y, en caso de que el malestar persista, dirigirse al centro de salud más cercano. Para emergencias o consultas urgentes, el Municipio habilitó la línea de contacto vía WhatsApp al 11 2497 5663.