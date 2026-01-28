Avanza la puesta en marcha de estacionamiento medido en Quilmes

El corazón de esta reforma es el Sistema de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito (SDEIT), que operará las 24 horas mediante tecnología automatizada, implicando la instalación de hasta 100 radares fijos para controlar la velocidad y 200 equipos destinados a detectar cruces de semáforos en rojo e invasión de sendas peatonales.

Con cámaras de alta resolución capaces de captar imágenes nítidas tanto de día como de noche, la comuna busca reducir drásticamente los índices de siniestros en las principales arterias, además el pliego también contempla el mantenimiento de la infraestructura y la optimización del espacio público con un Sistema de Control y Pesaje con cinco balanzas móviles para evitar que el exceso de carga deteriore el asfalto, un reclamo histórico en zonas industriales.

Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) regulará el aparcamiento en los centros comerciales mediante una plataforma digital que incluirá fiscalización por cámaras y servicio de acarreo para vehículos en infracción.

Para los vecinos, la transparencia será el eje de la gestión, ya que todas las actas podrán consultarse en tiempo real a través de la aplicación móvil o el chatbot "Quibot", destacando que cada dispositivo deberá contar con la homologación del INTI y la Secretaría de Comercio, asegurando la validez legal de las multas.