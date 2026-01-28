Quilmes ya tiene definido el plantel

El Cervecero ya tiene a los jugadores que necesita y el defensor se acopló enseguida a la idea y pretensiones del DT Alfredo Grelak, por lo tanto el ex Independiente se refirió a su versatilidad en el campo de juego y aseveró que pueden cotar con él en varios sectores: "El año pasado en Independiente Rivadavia me sentí más cómodo jugando de interno, y algunas veces como enganche. Me acomodó a las necesidades del equipo, ya que en otros clubes también fue deferentes. Por ejemplo, cuando salí de Independiente de Avellaneda, lo hice como lateral por izquierda. Ya enTristán Suárez jugué de lateral - volante y de último hombre en una línea de cinco".

El plantel cervecero se entrenó a puertas abiertas en el campo auxiliar, donde hizo tareas técnicas y tácticas. Los jugadores realizaron inicialmente una entrada en calor física con ejercicios de fuerza general en el gimnasio del estadio. Posteriormente y ya en el anexo, se hicieron movimientos con pelota y en un circuito de coordinación, para finalmente hacer una tarea técnica y táctica de defensa y ataque por líneas, con rutas de pases y definición. Iniciaban la jugada Tiago Marghetich y Ulises Vera. En la mitad de la cancha trasladaban la pelota Ramiro Martínez, Máximo Paredes y Ramiro Luna, y en el ataque iban alternando Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez, José Barreto, Axel Batista y Juan Ignacio Capano.

Estos futbolistas atacaban a un arquero, a una defensa y a dos volantes defensivos. En el arco se turnaban Gonzalo Marinelli, Esteban Glellel y Joaquín Canadell. Defendían Mirko Juárez, Luciano Recalde, Ariel Kippes, Lucas Romeo y Agustín Ortega; y luego lo hacían Agustín Bindella, Martín Vallejos, Ian Rasso y Santiago Luna. Los volantes defensivos eran Facundo Yozwiak y Joaquín Postigo. Luego fueron ingresando en este trabajo Jano Coronel, Juan Yangali, Aarón Spetale, Mauro Fernández, Luca Prada, Lautaro Closter y Gabriel Vázquez.