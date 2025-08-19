Adiós Morali en Victoriano Arenas

El golpe fue doble. Por un lado, el resultado abultado encendió las alarmas en la institución, que atraviesa una temporada muy irregular. Por otro, el adiós de Morali abre un nuevo ciclo en un momento clave del campeonato, donde el equipo necesita reaccionar para no quedar relegado.

En lo que va de la actual temporada, Morali dirigió 22 encuentros, con un saldo de 5 victorias, 6 empates y 11 derrotas. Ese rendimiento ubicó a Victoriano en el puesto 12 de la Zona B de la Primera C, con 21 puntos, lejos de la pelea por los puestos de arriba y apenas a dos unidades del último clasificado al Reducido.

Más allá de esta campaña, el ciclo de Morali deja números claros: 84 partidos dirigidos, con 22 triunfos, 28 empates y 31 derrotas, lo que representa un promedio del 37,7 por ciento de efectividad. Su mejor versión se vio en el Clausura 2024, donde el equipo sumó 32 puntos y finalizó en la 12da. posición, mostrando momentos de solidez que luego no pudo sostener.

Ahora, de cara al próximo desafío frente a Centro Español, la institución de Valentín Alsina deberá afrontar el compromiso con un cuerpo técnico interino. El mánager del club, Luis Ventura, tomará las riendas junto a Fernando Rodríguez, responsable de la Subcomisión de Fútbol. A su vez, Iván Acevedo continuará en su rol de preparador físico.

La salida de Morali marca el cierre de una etapa que estuvo cargada de esfuerzo, aunque los resultados no siempre acompañaron. Victoriano buscará en este nuevo comienzo encontrar el rumbo necesario para mejorar en la tabla y devolverle ilusión a su gente.