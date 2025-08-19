Estrella del Sur aprovechó las ventajas y ganó en su visita a Central Ballester

El local intentó tomar la iniciativa en la primera parte y estuvo cerca de abrir el marcador a los 25 minutos, cuando un potente remate de Nicolás Alvarez reventó el travesaño. Sin embargo, esa acción terminó siendo apenas un aviso. El Naranja se mantuvo firme, con calma, y dejó que el reloj corriera mientras buscaba espacios para lastimar.

El partido cambió a los 34 minutos, cuando Benítez vio la tarjeta roja y dejó a Central Ballester con diez jugadores. Esa expulsión inclinó el desarrollo a favor de la visita, que sin apuro pero con orden se adueñó de los espacios y empezó a gestar lo que sería la victoria.

En la segunda etapa, el elenco dirigido por Agustín Wallasch mostró mayor confianza y manejo de la pelota. A los 31 minutos, Román Martinangeli rompió el cero con un remate que pegó en el poste y se metió en el arco de Vega. Fue el golpe justo en un partido que parecía escrito para Estrella del Sur.

Pocos minutos después, el local volvió a complicarse: Octavio Romero fue expulsado desde el banco y dejó al Canalla con nueve hombres. Con el rival desbordado, el visitante no perdonó. Sobre el final, nuevamente Martinangeli definió con categoría, picándola ante la salida del arquero para sellar el 2 a 0 definitivo.

Con este resultado, Estrella del Sur alcanzó los 39 puntos y se consolidó en la tercera posición de la Zona B. En la próxima fecha recibirá en el estadio Lorenzo Arandilla a Sportivo Barracas, con la ilusión de seguir sumando y mantener la pelea por el ascenso.