Lemos analizó la producción de Los Andes y se quedó con el primer tiempo

El partido era duro de antemano, por el presente del rival y porque tenía tintes de clásico, pero finalmente salió en favor de los locales. "Nosotros tuvimos siempre la intención de manejarlo, creo que de hecho lo hicimos. No es fácil cuando el rival se refugia en su campo. Nos faltó un poco de claridad en el primer tiempo. En el segundo ellos iniciaron mejor y cuando pudimos meternos otra vez en el partido volvió a ser más parecido al del primer tiempo. En ese proceso hicimos el gol. En definitiva, conforme con un nuevo triunfo de local que nos deja en un muy buen lugar en la tabla", destacó.

Para Lemos, la clave estuvo en la inteligencia táctica: "Saber jugar el partido, en todo momento hacerse cargo de manejar la pelota, intentar lastimar al rival. Insisto, cuando el rival nos dio el campo y apostaba al contragolpe, es complejo entrar".

Con esta victoria, Los Andes quedó a un punto de Deportivo Maipú, su próximo rival en Mendoza, en un cruce directo por las aspiraciones de ambos. El Cruzado todavía debe un partido, lo que le da al choque del domingo un carácter decisivo.

Lemos insistió en que la regularidad puede abrir nuevas oportunidades: "Es lo que venimos hablando, una cosa lleva a la otra. Intentamos estar punteros de los que están afuera por cómo se fueron dando las últimas fechas y eso nos puede llevar en algún momento, con un par de partidos consecutivos de buenos resultados, a meternos. Vamos a seguir intentando sumar en cada fecha, sin desviar el foco ni confundirse".