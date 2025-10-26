Adolescente varelense se destacó en competencia internacional

El varelense se mostró feliz con sus resultados y su familia también, ya que era su primer mundial juvenil y obtuvo marcadores sorprendentes en la disciplina.

Su papá, Héctor Duarte, quien además es entrenador, señaló: "Logró un desempeño a la altura de la élite global de ajedrez con jóvenes provenientes de 90 países. Venció a ajedrecistas de Polonia, Eslovaquia, Japón, Kazajistán. Empató con su rival de Francia, al igual que ante Kuwait".

Agustín se lució con desempeños previamente en Georgia y Brasil y al respecto el entrenador y padre dijo: "Me dio un gran orgullo de verlo nuevamente competir en el ámbito internacional en nombre del distrito, nos ayudaron mucho en el desarrollo del deporte y de actividad milenaria, contagiándosela a otros chicos".