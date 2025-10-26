El básquet de Lanús ya tiene plantel para una nueva temporada

El Granate mira de reojo el calendario que se abrirá en noviembre, con la expectativa de ascender a la Liga Argentina de una vez por todas.
Después de una intensa pretemporada en el gimnasio Antonio Rotili, Lanús ya tiene todo listo para volver al ruedo en la Liga Argentina, con la ilusión de ascender de una vez por todas a la Liga Nacional.
El cuerpo técnico estará conformado por Manuel Anglese como entrenador principal, acompañado por Nicolás Tilloy (asistente), Facundo Rellán (asistente) y Gastón Muller (asistente).
El plantel profesional quedó definido por Joaquín Noblega, Lucas Di Muccio, Francisco Varoni y Sebastián Chourio como bases; Lucio Reinaudi, Brandon Spearman, Fabrizio Helale, como escoltas; Edgar Merchant, Alejo Sacchi e Iván Frutos como aleros; Martín Franchino, Henry Michael, Gennaro Ferreyra y Santiago Casavalle en el rol de ala-pivotes; y Sebastián Chaine, Tiziano Prome y Santiago Briola como pivotes.
Con el plantel completo y las piezas en su lugar, el Granate iniciará su camino en la Liga Argentina 25/26 el viernes 7 de noviembre ante Ciclista Juninense, en condición de visitante. Luego visitará a Pergamino Básquet el domingo 9/11, y cerrará la primera tanda de partidos en casa, frente a Centenario (VT), el miércoles 12/11, en el mítico Rotili.
El Grana buscará hacerse fuerte desde el arranque, con una plantel que combina juventud, talento y experiencia. La expectativa está puesta en volver a ser protagonista y defender la identidad que distingue a Lanús en cada cancha del país.
Durante los últimos dos años el elenco de la zona sur del conurbano bonaerense fue el mejor en su conferencia pero a la hora de arribar a los play-off flaqueaba, por lo que ahora espera confirmar su andar superlativo, pelear por la gloria y subir finalmente a la elite de la disciplina de la pelota naranja.
comentar