El básquet de Lanús ya tiene plantel para una nueva temporada

El cuerpo técnico estará conformado por Manuel Anglese como entrenador principal, acompañado por Nicolás Tilloy (asistente), Facundo Rellán (asistente) y Gastón Muller (asistente).

El plantel profesional quedó definido por Joaquín Noblega, Lucas Di Muccio, Francisco Varoni y Sebastián Chourio como bases; Lucio Reinaudi, Brandon Spearman, Fabrizio Helale, como escoltas; Edgar Merchant, Alejo Sacchi e Iván Frutos como aleros; Martín Franchino, Henry Michael, Gennaro Ferreyra y Santiago Casavalle en el rol de ala-pivotes; y Sebastián Chaine, Tiziano Prome y Santiago Briola como pivotes.

Con el plantel completo y las piezas en su lugar, el Granate iniciará su camino en la Liga Argentina 25/26 el viernes 7 de noviembre ante Ciclista Juninense, en condición de visitante. Luego visitará a Pergamino Básquet el domingo 9/11, y cerrará la primera tanda de partidos en casa, frente a Centenario (VT), el miércoles 12/11, en el mítico Rotili.

El Grana buscará hacerse fuerte desde el arranque, con una plantel que combina juventud, talento y experiencia. La expectativa está puesta en volver a ser protagonista y defender la identidad que distingue a Lanús en cada cancha del país.

Durante los últimos dos años el elenco de la zona sur del conurbano bonaerense fue el mejor en su conferencia pero a la hora de arribar a los play-off flaqueaba, por lo que ahora espera confirmar su andar superlativo, pelear por la gloria y subir finalmente a la elite de la disciplina de la pelota naranja.