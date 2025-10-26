Doble presencia de Lanús en el handball de playa en Brasil

El combinado albiceleste tiene sus nóminas confirmadas para afrontar la tercera y última etapa del IHF Global Tour 2025, instancia decisiva del torneo de la cual será protagonista por primera vez tras participar en la primera fase de las ediciones 2023 y 2024.

De cara a esta 4ta. edición del certamen que se disputa desde el 2022, la plantilla recibió en ambas ramas la invitación para jugar directamente la etapa final.

Además, el Global Tour tendrá la participación del local Brasil -campeón por duplicado en el 2024- y España, en ambas ramas, además de Polonia en el torneo femenino y Croacia en el masculino.

Ambas competencias se jugarán bajo el formato de todos contra todos y una jornada decisiva que enfrentará a los dos primeros por el título y al tercero y cuarto por el bronce.

Las Kamikazes, recientes campeonas del mundo en los World Games de Chengdu, debutarán ante España el viernes 7 de noviembre a las 18, el sábado 8 se medirán con Polonia, a las 9.30, y con Brasil, a las 19.10. Los varones, en tanto, arrancarán con Croacia, el viernes 7 a las 18.50, luego el sábado 8 enfrentarán a España, a las 10.20h, y cerrarán la primera fase con Brasil, a las 20.

Por otro lado, el domingo 9 se llevará a cabo la jornada final, con los dos encuentros por rama que definirán ambas medallas doradas y la lucha por el bronce.