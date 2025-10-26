Jornada de capacitación para referentes del básquet nacional

La iniciativa forma parte del ciclo de presentaciones que la federación viene desarrollando en distintas provincias del país (con ediciones previas en Corrientes, Salta y Neuquén) con el objetivo de compartir los avances, programas y proyectos que se están implementando en las diferentes áreas institucionales.

La jornada contó con la presencia de referentes del equipo profesional de la CAB: Santiago Losada (Secretario General), Hernán Tettamanti (Director de Selecciones Nacionales), Verónica Rindone (Gerente de RRHH y Educación), Diego Gestal (Director de Infraestructura) y Agustín Luchtenberg (Director de Comunicación).

Dirigida a entrenadores, jugadores y dirigentes de distintos puntos del territorio, la actividad propuso un espacio de intercambio y participación, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano el trabajo transversal que se viene desarrollando en cada una de las áreas de la Confederación.

Entre los temas abordados se destacaron la modernización de la gestión institucional, los avances en materia de integridad deportiva, el fortalecimiento del ecosistema comunicacional, las nuevas propuestas educativas y de formación profesional impulsadas desde el Instituto CAB, y la importancia estratégica del área de Infraestructura, que trabaja en la mejora continua de las condiciones para la competencia segura y en el acompañamiento técnico a clubes y federaciones de todo el país.

Con esta nueva parada en Entre Ríos, la Confederación Argentina de Básquet continúa consolidando su política de capacitación y fortalecimiento dirigencial, promoviendo una gestión moderna, profesional y federal en todos los niveles del básquet argentino.