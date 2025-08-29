Almirante, con el objetivo de volver a sumar de a tres

Tiene un pequeño hándicap, pero nada decisivo. Por ello será fundamental que el próximo lunes, el equipo de Rodrigo Alonso se traiga de Carlos Casares los tres puntos para empezar a soltar algo de presión en la lucha por el descenso. Es que Almirante visitará a Agropecuario el lunes venidero desde las 14, bajo el arbitraje de Gonzalo Pereira, y en el marco de la 29na. fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El equipo aurinegro viene de empatar 0-0 con Gimnasia de Jujuy en el Fragata Presidente Sarmiento. Quedó un gusto a poco, a partir de que enfrente estaba el segundo de la zona y al que el Mirasol maniató y lo llevó a jugar el partido que mejor le caía. Así es que sonó escaso el punto para la supremacía del local, pero siempre en un contexto de cierta paridad.

De todos modos, ese punto es útil para sumar y seguir alejándose de la zona nada agradable en que está, y sobre todo porque Talleres y CADU perdieron en es misma fecha.

Almirante tiene por delante seis compromisos, que serán finales, ya que todos asoman durísimos: Agropecuario (visitante); San Telmo (local); Chacarita (en San Martín); Defensores de Belgrano (en Casanova); Estudiantes de Río Cuarto (en Córdoba) y con Talleres (en el Fragata).

Por otro lado, para el capitán Agustín Dáttola quedó algo de gusto a poco ante el Lobo norteño. “Nos faltó efectividad para quedarnos con el triunfo, ya que hicimos los méritos necesarios. Pero en general, el partido fue parejo ante un gran rival, que por algo está arriba en la tabla”, consideró.

Ante Gimnasia de Mendoza fue derrota y empate con los jujeños, pero en ambos el equipo de Alonso mostró una imagen renovada. “Creo que ya desde más atrás venimos mejorando, lo cual nos ha llevado a merecer mucho más. Hemos crecido mucho a partir de intentar con una idea y nos hemos convertido en un equipo duro para cualquiera”, entendió el zaguero, quien agregó: “Desde que utilizamos la linea de 5 estamos más ordenados y ha influenciado en la mejoría del equipo”.

De cara a lo que se viene, Dáttola apuntó: “Haber empatado con Gimnasia de Jujuy pese a merecer más, no nos tiene que desanimar. Hay que seguir trabando y pensar en lo que viene para seguir así, porque este es el camino, no tengo dudas”.