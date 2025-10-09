Berazategui ajusta detalles para los cuartos del Reducido

El Naranja llega entonado luego de una clasificación cargada de emoción, donde revirtió una serie adversa, igualó el global 2-2 y terminó imponiéndose por penales 6-5, con Nicolás Rodríguez como gran figura en la definición. Sin embargo, no todas son buenas noticias: Nahuel Pombo, capitán y referente del equipo, no podrá estar presente tras haber sido expulsado en el duelo ante Lamadrid.

Ante su ausencia, todas las miradas apuntan a Franco Patanelli como su reemplazante natural. El mediocampista tuvo una destacada actuación en el último encuentro disputado en el Norman Lee y dejó una gran imagen por su despliegue, precisión y conexión con el resto del equipo. Su ingreso le permitiría a Bilbao mantener la intensidad en la mitad de la cancha, un aspecto clave para sostener el equilibrio frente a un rival de jerarquía como Alem.

Además, el cuerpo técnico evalúa un posible ajuste táctico: reforzar el mediocampo con Salinas, Quiroga, Benítez y Sánchez, buscando mayor control del juego y solidez en la recuperación. En los entrenamientos de la semana, el DT probó distintas variantes, siempre con la intención de mantener el ADN ofensivo que caracteriza al Naranja, pero sin descuidar la fase defensiva.

Por su parte, Pombo permanece suspendido de forma provisional, y todavía no se confirmó cuántas fechas deberá cumplir. Mientras tanto, el grupo se mantiene enfocado y motivado, consciente de que cada partido del Reducido será una final. Berazategui quiere seguir haciendo historia.