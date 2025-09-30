Amonestan a dos jefe policiales tras una supuesta pelea en una comisaría de Banfield

Además, intervino la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8 local con la formación de actuaciones caratuladas como "posible comisión de delito de acción pública" y ordenó la realización de un examen médico legal a uno de los jefes policiales.

Todo se habría originado con la llegada del titular del Destacamento de Banfield Oeste a la sede de la Comisaría 2da., ubicada en Valentín Vergara 1280, por la potestad del mencionado caso.

Aunque algunas versiones aseguran que se trató de una fuerte discusión y algunos empujones, otras sostienen que uno de los comisarios recibió golpes en su rostro. A raíz de este incidente, ambos fueron entrevistados por superiores de la Estación Departamental de Seguridad y sus declaraciones fueron elevadas a las autoridades correspondientes.

La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense solicitó la remisión del sumario, copias del Libro de Guardia, declaraciones testimoniales y los informes funcionales de los dos involucrados.