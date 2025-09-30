Amonestan a dos jefe policiales tras una supuesta pelea en una comisaría de Banfield

La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial y la Justicia de Lomas de Zamora intervienen tomaron cartas en el asunto, que se habría originado tras una discusión por a quién le correspondía actuar en un caso de robo.
Dos comisarios de la Policía Bonaerense que se desempeñan en Banfield fueron sumariados por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial tras una supuesta discusión y pelea por la jurisdicción de un caso de robo que terminó siendo caratulado como "falsa denuncia".
Además, intervino la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8 local con la formación de actuaciones caratuladas como "posible comisión de delito de acción pública" y ordenó la realización de un examen médico legal a uno de los jefes policiales.
Todo se habría originado con la llegada del titular del Destacamento de Banfield Oeste a la sede de la Comisaría 2da., ubicada en Valentín Vergara 1280, por la potestad del mencionado caso.
Aunque algunas versiones aseguran que se trató de una fuerte discusión y algunos empujones, otras sostienen que uno de los comisarios recibió golpes en su rostro. A raíz de este incidente, ambos fueron entrevistados por superiores de la Estación Departamental de Seguridad y sus declaraciones fueron elevadas a las autoridades correspondientes.
La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense solicitó la remisión del sumario, copias del Libro de Guardia, declaraciones testimoniales y los informes funcionales de los dos involucrados.
