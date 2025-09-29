Amplían vacunación contra el dengue para jóvenes y adultos en Lomas

Desde la Secretaría de Salud detallaron que, a partir de ahora, todas las personas de entre 15 y 59 años que residan en territorio bonaerense podrán acceder a la aplicación de la dosis, independientemente de haber cursado o no la enfermedad.

Según precisó el Ministerio de Salud, aquellos que ya se habían registrado en el sistema y no cumplían los requisitos en su momento, recibirán el turno de manera automática por correo electrónico. En tanto, quienes aún no se anotaron podrán hacerlo en el portal oficial: www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud . De esta forma, la campaña busca fortalecer la prevención frente al aumento de casos registrado en los últimos meses y garantizar un acceso más amplio a la inmunización.