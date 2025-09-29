Amplían vacunación contra el dengue para jóvenes y adultos en Lomas

Ahora incluye a personas de 15 a 59 años, sin importar si tuvieron o no la enfermedad. Quienes ya estén registrados recibirán el turno por mail, mientras que el resto podrá inscribirse en el sitio web oficial.
El Municipio de Lomas de Zamora informó que en el marco de la campaña de prevención contra el Dengue que se lleva adelante junto al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, comenzó a implementar la ampliación etaria para poder recibir la vacuna.
Desde la Secretaría de Salud detallaron que, a partir de ahora, todas las personas de entre 15 y 59 años que residan en territorio bonaerense podrán acceder a la aplicación de la dosis, independientemente de haber cursado o no la enfermedad.
Según precisó el Ministerio de Salud, aquellos que ya se habían registrado en el sistema y no cumplían los requisitos en su momento, recibirán el turno de manera automática por correo electrónico. En tanto, quienes aún no se anotaron podrán hacerlo en el portal oficial: www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud . De esta forma, la campaña busca fortalecer la prevención frente al aumento de casos registrado en los últimos meses y garantizar un acceso más amplio a la inmunización.
