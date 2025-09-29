Lanús hizo tabla con la Gloria y valora el punto cosechado

El Granate, que venía de la meritoria clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana al dejar en el camino a Fluminense en Río de Janeiro, apareció en escena en la provincia mediterránea con mayoría de habituales suplentes, en pos de darle descanso a varias piezas de renombre y mucho desgaste.

Y si bien se podía prever una merma en el juego, no fue así, y el elenco que conduce Mauricio Pellegrino se asentó en el campo y contó con oportunidades para desnivelar. Sin embargo, no fue efectivo y se terminó conformando con una unidad que posibilita quedar a cinco de distancia de Deportivo Riestra, el líder, que a su turno despachó a River en el Monumental.

Durante el trámite la visita fue más en el primer tiempo, mientras que en el complemento, con el desgaste que implicó el viaje a Brasil y la intensidad vivida por la clasificación, fue el rival el que sumó argumentos como para ganar. Y quien salvó el resultado fue el arquero Nahuel Losada, que evitó el tropezón y así se selló un tanteador que termina siendo positivo.

Ahora el Grana se enfoca en San Lorenzo, el próximo adversario, al que espera superar para mantenerse en la zona de liguilla, aunque el gran objetivo está más adelante y es la visita a Chile para chocar con Universidad Católica, el rival de turno en las semifinales de la Sudamericana, con el sueño de obtener un tanteador óptimo y revalidar credenciales en la revancha en la Fortaleza de Cabrero y Guidi.