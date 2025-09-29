Talleres venció a Chaco For Ever y se despidió de su gente con un triunfo

En su último partido como local en la Primera Nacional, el Tallarín superó 1 a 0 al Negro con gol de Matías Flores y cerró la temporada en el Pablo Comelli con una sonrisa para su hinchada.
Talleres de Remedios de Escalada consiguió un triunfo que tuvo un valor especial. Por la fecha 33 de la Zona B de la Primera Nacional, el conjunto dirigido por Jorge Vivaldo derrotó 1 a 0 a Chaco For Ever en el estadio Pablo Comelli y le regaló a sus hinchas la última victoria como local antes de despedirse de la categoría.
El único tanto del partido llegó temprano. A los 9 minutos del primer tiempo, un lateral al área encontró la cabeza de Matías Flores, quien con un certero frentazo venció la resistencia del arquero visitante y marcó el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo.
Después de la caída ante Mitre en Santiago del Estero, que decretó el descenso del equipo a la Primera B, el Tallarín buscaba cerrar su participación en casa con un resultado positivo. Y lo logró: mostró solidez defensiva, sostuvo la ventaja y le permitió a su gente despedir con aplausos a un plantel que, pese al golpe deportivo, se brindó hasta el final.
Con esta victoria, Talleres volvió al triunfo tras dos fechas y se prepara ahora para el cierre del torneo. En la última jornada, el elenco de Escalada visitará a Almirante Brown el domingo 5 de octubre en Isidro Casanova, donde bajará el telón de su paso por la Primera Nacional.
