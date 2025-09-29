Talleres venció a Chaco For Ever y se despidió de su gente con un triunfo

El único tanto del partido llegó temprano. A los 9 minutos del primer tiempo, un lateral al área encontró la cabeza de Matías Flores, quien con un certero frentazo venció la resistencia del arquero visitante y marcó el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo.

Después de la caída ante Mitre en Santiago del Estero, que decretó el descenso del equipo a la Primera B, el Tallarín buscaba cerrar su participación en casa con un resultado positivo. Y lo logró: mostró solidez defensiva, sostuvo la ventaja y le permitió a su gente despedir con aplausos a un plantel que, pese al golpe deportivo, se brindó hasta el final.

Con esta victoria, Talleres volvió al triunfo tras dos fechas y se prepara ahora para el cierre del torneo. En la última jornada, el elenco de Escalada visitará a Almirante Brown el domingo 5 de octubre en Isidro Casanova, donde bajará el telón de su paso por la Primera Nacional.