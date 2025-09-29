Arsenal descendió a la Primera B después de 33 años

El primer tiempo fue trabado y con escasas situaciones de peligro, con ambos equipos más preocupados por neutralizar al rival que por generar juego. Pero todo cambió apenas iniciado el complemento: a los 2 minutos, tras un disparo de Recalde que dio rebote en el arquero Herrera, Mana apareció para empujar la pelota y poner el 1 a 0.

El golpe desacomodó a Arsenal, que a los 16 volvió a sufrir. Esta vez fue Crego quien recibió dentro del área y definió cruzado para ampliar la ventaja de los patagónicos, que de esa manera se aseguraban el liderazgo de la Zona A.

Lejos de entregarse, el conjunto del Viaducto mostró orgullo y buscó reaccionar. El premio llegó a los 23 minutos con un verdadero golazo de Tomás González, quien sacó un remate desde afuera del área que se clavó contra el palo izquierdo de Bonín. Fue lo mejor de Arsenal en la tarde, un destello que encendió la ilusión de remontada.

Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó. El equipo fue con más ganas que ideas en busca de la igualdad, y si bien acumuló gente en ataque, no tuvo precisión en los últimos metros. Madryn, ya con el resultado a su favor, esperó replegado y hasta pudo liquidar de contragolpe, aunque también falló en la definición.

El pitazo final confirmó la sentencia: Arsenal descendió y jugará la próxima temporada en la Primera B, tras una campaña marcada por la irregularidad y tres derrotas consecutivas en el tramo decisivo del campeonato.