Tragedia: murió una paracaidista en Miramar

Según confirmaron fuentes de la investigación, Back no utilizó el kit habitual con el que solía realizar esta actividad. Sus compañeros, quienes participaron de la jornada, señalaron que el equipo había sido intercambiado antes del salto, lo que abrió dudas sobre las causas del siniestro.

El operativo de rescate

El hecho se registró cerca de las 14 horas en inmediaciones de la ruta 77, kilómetro 5. Tras el llamado de emergencia de otros paracaidistas, personal de bomberos y efectivos del Destacamento Las Flores, dependiente de la Policía Comunal de Miramar, iniciaron un rastrillaje. Minutos después hallaron el cuerpo en la zona del camino Los Jazmines, próximo al aeródromo.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, quien dispuso el secuestro del arnés y la mochila del paracaídas, además de la toma de declaraciones a testigos y participantes de la jornada.

Hipótesis

Extraoficialmente trascendió que Back era insulinodependiente, por lo que se evaluará si un episodio de salud pudo haber influido en el desenlace. De todos modos, la autopsia determinará con precisión qué sucedió.

Nacida en Misiones y residente en Mar del Plata, Back era licenciada en Acompañamiento Terapéutico y aficionada al paracaidismo. Sus redes sociales reflejaban la frecuencia con la que practicaba este deporte. La última historia publicada en su cuenta de Instagram mostraba a una persona lanzándose al vacío.

La comunidad aeronáutica y deportiva expresó su pesar y pidió esperar los resultados oficiales para esclarecer las responsabilidades del accidente.